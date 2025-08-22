Van’da Kenevir Operasyonu Gerçekleşti

VAN’DA YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Van’da tek katlı bir evin çatısında yetiştirilen kenevirler, gerçekleştirilen operasyonla ele geçiriliyor. Operasyonda, seraya dönüştürülmüş çatı katında ve bahçesinde toplamda 127 kök kenevir ile 288 gram kubar esrar bulunuyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak şehirdeki bir adrese operasyon düzenliyor. Bu operasyonda, tek katlı evin çatısında ve bahçesinde gerçekleştirilen aramalar sonucu 127 kök kenevir bitkisi, evde yapılan detaylı aramalarda ise 288 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 35 adet 7,62 çapında fişek ele geçiriliyor. Yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.