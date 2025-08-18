Van’da Kültürel Varlıklara Operasyon Yapıldı

VAN’DA KÜLTÜREL VARLIKLAR İÇİN OPERASYON

Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 5 sikke, 2 yüzük ve 8 nesne ele geçirildi. Ayrıca, 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-17 Ağustos tarihleri arasında “kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı” suçuyla ilgili iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDAKİ BULGULAR

Yapılan operasyonlar sırasında, 4 gümüş sikke, 1 bronz sikke, 2 yüzük, 8 obje, 3 dedektör, bir kürek ve bir keser ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri halen devam ediyor.