Haberler

Van’da Kültürel Varlıklara Operasyon Yapıldı

VAN’DA KÜLTÜREL VARLIKLAR İÇİN OPERASYON

Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 5 sikke, 2 yüzük ve 8 nesne ele geçirildi. Ayrıca, 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-17 Ağustos tarihleri arasında “kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı” suçuyla ilgili iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDAKİ BULGULAR

Yapılan operasyonlar sırasında, 4 gümüş sikke, 1 bronz sikke, 2 yüzük, 8 obje, 3 dedektör, bir kürek ve bir keser ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri halen devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Zelenski’ye Hayran Kaldı

Beyaz Saray'daki zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski takım elbisesiyle dikkat çekti. Trump, Zelenski'yi övüp ardından yanıtını bekledi. Zelenski ise elinden geleni yaptığını ifade etti.
Haberler

Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden bir araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attı. Bir kişi ağır yaralanırken, dört kişi hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.