Van’da Kur’an-ı Kerim Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Van’da İl Müftülüğü tarafından bir “Kur’an-ı Kerim ziyafeti” etkinliği düzenleniyor. İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami’de gerçekleşen bu programda, uluslararası alanda tanınmış üç isim Kur’an-ı Kerim’i tilavet ediyor. Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın 2024 dünya birincisi Eyyüp Ensar Kılıç, 2022 dünya birincisi Ferhan Muhammadi ve 2015 dünya birincisi Ferruh Muştuer’in katılımıyla düzenlenen etkinlik, dinleyicilere güzel bir dinleti sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz, etkinliğin 22 ilde gerçekleştirildiğini aktarıyor. Akyüz, “10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Gaziantep’te yapıldı. Bu bağlamda çevre illerde Kur’an-ı Kerim ziyafetleri düzenledik. Dün Muş’ta, ondan önce Bingöl ve Tunceli’de programlar yaptık. Bugün ise Van’daki Ulu Cami’de kapanışı gerçekleştiriyoruz” şeklinde bilgi veriyor. Programın, 20 katılımcıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde tamamlanarak misafirlerin uğurlanacağı belirtildi.

KATILIMCILAR VE TEŞEKKÜRLER

Etkinliğe İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılıyor. Salih Akyüz, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve dinleyicilere anlamlı bir gece yaşattıkları için memnuniyetini dile getiriyor.