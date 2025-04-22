Van’da Minibüs-Kamyonet Çarpışması 6 Ölü

KAZA DETAYLARI

Van’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 4’ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 GCR 604 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Balcı, “Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Van-Hakkari kara yolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralı olarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi” dedi. Vali Balcı, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca, “Sağlık birimlerimiz, AFAD, jandarma, UMKE ve diğer birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. 13 yaralıdan 4’ünün ağır olduğu ifade edildi. Yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Allah hepsine şifa versin” diye konuştu.