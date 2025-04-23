Van’da, Minibüs-Kamyonet Çarpışmasında 8 Ölü

Van’da minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında meydana gelen kazada, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. İlk olarak ağır yaralanan Yıldız Erik, hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri arasında Selim ve eşi Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik yer alıyor. Cenazeleri, getirilen işlemler sonrasında ailelerine teslim edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan 3’ü ağır toplam 11 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor.

KARDEŞİNİN CENAZESİYLE KARŞILAŞTI

Dün, hasta nakli için Van’a giden Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez’inde görevli olan ambulans sürücüsü Şaban Kaya, dönüşü esnasında kazaya denk geldi. Olay yerinde durduğunda, kazada hayatını kaybedenler arasında kardeşi Selim Kaya’nın da bulunması oldukça büyük bir acı yarattı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kaya’yı, meslektaşları ve çevresindekiler teskin etmeye çalıştı. Kaza sonucunda daha önce yaşanan durum, 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpışmasının ardından 7 kişi yaşamını yitirmiş, 4’ü ağır 12 kişiyse yaralanmıştı.