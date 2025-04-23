Haberler

Van’da Minibüs Kamyonla Çarpıştı; 7 Ölü

VAN’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Van’da bir yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucunda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi. Kaza, saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında gerçekleşti. Hakkari yönüne giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen bir kamyon ile çarpıştı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

VALİ BALCI’DAN AÇIKLAMA

Van Valisi Ozan Balcı, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4’ü ağır 13 kişinin de yaralandığını belirtti. Kaza, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hakkari yönüne ilerleyen S.E. idaresindeki 34 GCR 604 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kamyonla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Van’daki hastanelere kaldırıldı. Valilik, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken yaralılara acil şifalar istedi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Kazanın ardından ölü sayısı 7’ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan birinin yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısının arttığı öğrenildi. Ayrıca, olayda yaralanan 12 kişinin tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde görevli ambulans sürücüsü Şaban Kaya, kazanın gerçekleştiği yerden geçerken, ölenlerin arasında kardeşi Selim Kaya’nın bulunduğunu görünce büyük bir acı yaşadı. Kazada yaralı ve ölü olan kişilere müdahale sırasında Kaya, bölgeden uzaklaştırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

23 Nisan Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak, bu hizmetler arasında şehir içi raylı sistemler ve belediye otobüsleri yer alacak.
Haberler

23 Nisan Tatili Okullarda Geçerli

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak resmi tatil olarak kutlanacak ve liseler de bu nedenle tatil olacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.