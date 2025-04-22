Van’da Minibüs ve Kamyon Çarpıştı

VAN’DA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Van’da meydana gelen yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitiriyor, 4’ü ağır 13 kişi de yaralanıyor. Kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Hakkari karayolunun 80’inci kilometresinde, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında gerçekleşiyor. Hakkari yönünde ilerleyen S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kamyonla çarpışıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk ediliyor. Kazanın olduğu bölgede büyük bir can pazarı yaşanıyor. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 4’ü ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van’daki hastanelere kaldırılıyor.

VALİ VE YETKİLİLER KAZA YERİNDE

Kaza sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kaza yerine giderek inceleme yapıyorlar ve bilgi alıyorlar. Vali Balcı, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini ve yaralılara acil şifalar temenni ettiğini söylüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.