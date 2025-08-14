Van’da Minik Sporcularla Buluşma Gerçekleşti

ÖZALP İLÇE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ SPORCULARLA BULUŞUYOR

Van’ın Özalp İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kurban Aksoy, minik sporcularla bir araya geldi. Göreve yeni atanan Aksoy, spor tesislerini ziyaret ederek tesisler hakkında detaylı bilgi edindi.

SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM

Ziyaret sırasında Aksoy, tesislerdeki sporcularla da sohbet etti ve Hakan ile Davut Yıldırımçakar’dan minik sporcular hakkında bilgi aldı. Aksoy, minik sporculara tatlı ikram ederek onlarla güzel vakit geçirdi ve ardından tesislerden ayrıldı.