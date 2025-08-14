Haberler

Van’da Minik Sporcularla Buluşma Gerçekleşti

ÖZALP İLÇE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ SPORCULARLA BULUŞUYOR

Van’ın Özalp İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kurban Aksoy, minik sporcularla bir araya geldi. Göreve yeni atanan Aksoy, spor tesislerini ziyaret ederek tesisler hakkında detaylı bilgi edindi.

SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM

Ziyaret sırasında Aksoy, tesislerdeki sporcularla da sohbet etti ve Hakan ile Davut Yıldırımçakar’dan minik sporcular hakkında bilgi aldı. Aksoy, minik sporculara tatlı ikram ederek onlarla güzel vakit geçirdi ve ardından tesislerden ayrıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş Play-Off’a Geçebilir Mi?

Beşiktaş taraftarları, özellikle Avrupa ve Türkiye Kupası maçlarında, takımın tura geçme ihtimallerini merakla araştırıyor. Bu konu, siyah-beyazlılar arasında gündem oluşturuyor.
Haberler

Hollanda’da Balon Düşmesi: 1 Ölü

Friesland, Hollanda'da bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, beş kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.