Van’da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü

VAN’DA MÜDAHALE GEREKEN BİR KAZA

Van’ın Özalp ilçesinde bir motosikletin minibüsle çarpması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Özalp-Çaldıran kara yolunda, D.E. yönetimindeki 06 GC 5011 plakalı motosiklet, S.Ş. tarafından kullanılan 65 LA 820 plakalı minibüsle çarpıştı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kaza alanındaki kontrolleri sonucu, motosiklet sürücüsü D.E. ile yolcu E.E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.