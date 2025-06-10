Van’da Motosiklet-Minibüs Çarpıştı: 2 Ölü

TRAFAK KAZASI VE KAYIPLAR

Van’ın Özalp ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Özalp – Çaldıran karayolu üzerindeki Mehmetalan Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Davut Elmas yönetimindeki 06 GG 5011 plakalı motosiklet, Sultan Şahin yönetimindeki 65 LA 820 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü Davut Elmas ve yanında bulunan Emre Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma, başka bir kazanın yaşanmaması için cenazeler ve araçlar olay yerinden kaldırılana kadar yolu ulaşıma kapattı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Özalp Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik bir süre sonunda kapalı olan yol tekrar ulaşıma açıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.