Van’da Muaythai Aday Hakem Kursu Düzenleniyor

MUAYTHAI HAKEM KURSU DUYURUSU

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ‘Muaythai Aday Hakem Kursu’ düzenleyecek. İl genelindeki hakem ihtiyacını karşılamak hedefiyle 22 – 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurs hakkında bilgi veren Muaythai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, “Federasyonumuz tarafından yaklaşık üç ay önce tarafıma il temsilciliği görevi tevdi edildi. Bu üç aylık süreç içerisinde okul sporları muaythai il seçmesi, bölge şampiyonası il seçmesi gerçekleştirdik. Seçme sonucunda Elazığ ilinde yapılan şampiyonaya Van olarak altı sporcuyla katıldık ve altı sporcumuz da şampiyon olarak nisan ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında ay yıldızlı forma için ter dökecekler.” ifadelerini kullandı.

KURSUN ÖNEMİ VE AVANTAJLARI

Kısa sürede gerçekleştirilen organizasyonlar ve elde edilen başarılı sonuçların Van’da muaythai sporuna olan ilgiyi artırdığını belirten Şahin, bu sebeple muaythai hakem kursu açmayı planladıklarını ekledi. Şahin, kursun Dünya Muaythai Federasyonu Hakem Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Bedrettin Erdoğan Aydın tarafından verileceği için katılımcılar açısından bu durumun önemli bir avantaj olduğunu vurguladı. Hakem olmak isteyenlerin, Türkiye Muaythai Federasyonu’nun web sitesinden veya kendisiyle irtibat kurarak gerekli doküman ve bilgilere ulaşabileceğini söyledi.

Şahin, “MHK tarafından yapılacak aday hakem sınavında başarı gösterenler aday hakem olabilecek.” şeklinde bilgi vererek, kendilerine her konuda destek olan Federasyon Başkanları Hasan Yıldız ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir’e teşekkür etti. Kurs müdürü olarak Türkiye Muaythai Federasyonu Teknik Direktörü Ediz Barış’ın atandığı duyuruldu.