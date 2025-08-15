Van’da Müslüm’e Benzeyen Tır Şoförü

MÜSLÜM TUNÇ’UN BENZERLİĞİ VE HAYATI

Van’da tır şoförlüğü yapan 38 yaşındaki Müslüm Tunç, arabesk müziğin unutulmaz ismi merhum Müslüm Gürses’e olan çarpıcı benzerliğiyle dikkat çekiyor. İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi’nde yaşayan ve üç çocuk babası olan Tunç, ünlü sanatçının saçından giyimine, sesinden yaşam tarzına kadar birçok özellik taşıyor. Asıl adı Saim olan Tunç, benzerliğini daha da vurgulamak için 6 ay önce adını resmi olarak Müslüm olarak değiştirdi.

Çevresindeki insanlar tarafından “Vanlı Müslüm” ve “Müslüm Baba” olarak tanınan Tunç, tır şoförlüğü yaptığı süre boyunca Müslüm Gürses’in şarkılarını dinlemeyi ve eşlik etmeyi tercih ediyor. Gittiği yerlerde yoğun ilgiyle karşılaşan Tunç, fotoğraf çektirmek isteyenlere olumlu yanıt veriyor. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Küçüklüğümden beri benzerliğim vardı, yaş ilerledikçe iyice arttı. Herkes bana onun ismiyle hitap ediyordu, ben de isim değişikliğini bu nedenle yaptım. Müslüm Baba’yı çok seviyorum. Kendisi çok sevilen ve değerli bir sanatçıydı.” sözlerini ifade etti.

Tunç, Müslüm Gürses’in eserlerini dinlemeyi bırakamadığını belirtirken, “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Beni ilk kez görenler şaşırıyor, sevgi dolu tepkiler veriyorlar. Uzun yollarda hep onun şarkılarını dinlerim. Çevrede şarkı söylememi isteyen çok oluyor. Müslüm Baba kadar sesim güzel değil ama elimden geldiğince eşlik ediyorum. Benzerlikten çok mutluyum. Müslüm Gürses’e benzemek ayrıcalıktır. Buradan bütün Müslüm Baba sevenlerine sevgilerimi sunuyorum.” diyerek duygularını dile getirdi.