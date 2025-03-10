Van’da Narkotik Operasyonunda Metamfetamin Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Van’da gerçekleştirilen son bir haftalık çalışmalarda toplam 49 kilo 399 gram metamfetamin yakalandı. Bu işlemlerin ardından 3 kişi hakkında yasal süreç başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı mücadelesini durmaksızın sürdürüyor.

YAKALAMALARIN DETAYLARI

2-9 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlar çerçevesinde, 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı olarak, 3 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçlaması ile yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.