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VAN’DA NİTELİKLİ YAĞMA OPERASYONU YAPILDI

OPERASYONUN DETAYLARI

Van’ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen “nitelikli yağma” suçuna yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu suça karışan kişilere karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyon, kentte 8 ayrı olay gerçekleştiren şüphelileri hedef aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında tespit edilen 4 ikamet ve bir işyerinde yapılan aramalarda dikkate değer miktarda malzeme ele geçirildi. Aramalar sonucunda toplamda 658 fişek, 89 av tüfeği kartuşu, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 8 şarjör, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 tüfek, 2 tabanca, 2 tüfek şarjörü, bir kurusıkı tabanca, bir muşta, bir teleskopik jop ve boş senet bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Bu tip operasyonlar, suçların önlenmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.

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