Van’da Operasyon: Silah Ve Mermi Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU: SILAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Van’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 ikamet ve 1 iş yerinde çok sayıda silah ve mermi bulundu. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından süreçle ilgili paylaşımda bulundu.

OPERASYONUN DETAYLARI

Paylaşımda, “Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi” denildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu, tespit edilen 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop ve 1 adet boş senet ele geçirildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin gelişmelerin takipçisi olunması bekleniyor.