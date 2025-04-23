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Van’da Operasyonda Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİNDEN OPERASYON

Van’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 ikamet ve 1 iş yerinden çok sayıda silah ve mermi elde edildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmış durumda.

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU

Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi” şeklinde bildirdi. Yapılan operasyonda, 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda toplamda 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop ve 1 adet boş senet ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YASAL İŞLEMLER

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili, “4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı” açıklamasına yer verildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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