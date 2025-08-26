Van’da Operasyonda Silah ve Mühimmat Bulundu

POLİS OPERASYONU DETAYLARI

Van’ın Başkale ilçesinde, polis ekipleri İHA ve helikopter desteği ile bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 5 adet el bombası, 2 adet tüfek ve fişekler ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçunun önlenmesi amacıyla 24 Ağustos 2025 tarihinde ilimiz Başkale ilçesinde bir ikamette arama yapıldı” bilgisi verildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Açıklamaya göre yapılan aramada 180 adet 7.62 fişek, 5 adet savunma tipi el bombası, 4 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği şarjörü ve 1 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği bulundu. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gerekli yasal işlemler başlatıldığı ifade edildi.

Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele ve silahlı suçların önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.