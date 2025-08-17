Haberler

Van’da Operasyonla Kaçak Silah Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Van’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak silah yakalandı. Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenlediği bildirildi.

YAKALANAN ŞAHIS VE ELDEN GECEN MALZEMELER

Açıklamada, “İcra edilen faaliyetlerde iki olayda 1 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfek şarjörü, 18 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Güvenlik güçlerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadelesine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

İstanbul’da Bıçaklama Olayında Ölüm

İstanbul Avcılar'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan Emrah Demir, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı.
Dün Gelibolu’da Yangın Çıktı. Yangın Yayılıyor, Ekipler Müdahale Ediyor. Eceabat Beşyol Köyü Tahliye Edildi. Tarihi Alan Kapatıldı, Güvenlik Sağlanıyor. Çanakkale Valisi Bilgi Verdi. Yangınla...

Gelibolu'da orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgar ve alevlerle zorlu bir mücadele veriyor. Yangın anları cep telefonlarıyla görüntülendi.

