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Van’da Otomobilde 8 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

METAMFETAMİNE HIZLI MÜDAHALE

Van’da narkotik polisinin gerçekleştirdiği bir operasyonda bir otomobilde 8 kilo 700 gram metamfetamin ele geçiriliyor. Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde haksız kazanç elde etme amacıyla faaliyet gösteren uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİ OTOMOBİLDE ARAMA YAPILDI

Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda, Özalp uygulama noktasında şüphe uyandıran bir otomobilde detaylı bir arama gerçekleştiriliyor. Arama sonucunda, 8 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs gözaltına alınıyor. Uyuşturucu maddeye el konulması ile birlikte, olayla ilgili derinlemesine bir tahkikat başlatılıyor.

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