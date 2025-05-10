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Van’da Özgür Özel’e Protesto Düzenlendi

HAREKETLİ PROTESTO EYLEMİ

Bugün Van’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı önemli bir protesto düzenlendi. Özel’in, partisinin Van Kent Meydanı’nda yapacağı mitinge katılmak amacıyla geldiği kentte, protestocular dikkat çekti.

PANKARTLI TEPKİ GÖSTERİLDİ

Genel Başkan Özgür Özel, Maraş Caddesi’nden geçerken, bir grup protestocu pankart açarak tepkilerini dile getirdi. Bu grup, pankartlarda yer alan çeşitli sloganlarla Özel’i protesto etti. Protestocular, ardından pankartları CHP otobüsünün ön camına astı.

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