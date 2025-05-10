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Van’da Özgür Özel’e Protesto Yapıldı

ÖZGÜR ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIDAN SONRA PROTESTO

Van’da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı sonrası ilginç bir protesto gerçekleşti. CHP Lideri Özel, bugün partisinin Van Kent Meydanı’nda düzenlediği miting için kente geldi.

PROTESTOCULARDAKİ TEPKİLER GÖZE ÇARPTI

Özel’in kentteki programı sırasında Maraş Caddesi’nden geçtiği esnada bir grup protestocu, ellerinde pankartlarla tepki gösterdi. Üzerlerinde farklı sloganlar bulunan pankartlarla Özel’i protesto eden grup, pankartları daha sonrasında CHP otobüsünün ön camına astı.

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