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Van’da Polis Operasyonu, Silah Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONUYLA SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Van’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 4 ikamet ve 1 iş yerinde çok sayıda silah ve mermi bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheli kişi hakkında gerekli yasal süreçler başlatıldı. Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan operasyonda tespit edilen 4 ikamet ile 1 iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop ve 1 adet boş senet ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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