Van’da Ramazan Bayramı Kutlamaları başladı

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Van’da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere giden vatandaşlar, salavatlarla birbirleriyle bayramlaştı. Van’da bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerde yoğun bir kalabalık oluştu. Kılınan bayram namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii’nde, cami imam hatibi tarafından bir bayram hutbesi okundu. Hutbede, huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına ulaşmanın sevinci ifade edildi.

GAZZE’DEKİ MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA

Hutbenin devamında, Gazze’deki Müslümanların sadece bayram sevincinden mahrum kalmadığı, aynı zamanda dünyaya açlık, susuzluk ve yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi verdikleri vurgulandı. Ayrıca, hutbenin sonunda tüm İslam alemi için dualar edildi. Hutbeden sonra cemaat, saf tutarak birbirleriyle salavatlarla kucaklaşarak bayramlaşmanın coşkusunu yaşadı.