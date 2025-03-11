Van’da Ramazan’da İftar İçin Güllaç Hazırlığı

GÜLLAÇIN YERİ VE RAMAZAN’DA TERCİHİ

Van’da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tatlıcılar, iftar sonrası hafif tatlılardan biri olan güllacı özenle hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunuyor. Ramazan ayına damgasını vuran güllaç, lezzeti ve hafifliği ile çayın yanında keyifle tüketilmeye devam ediyor. Hafif ve lezzetli yapısıyla bilinen güllaç, özellikle sütlü tatlıları sevenler arasında popüler.

GELENEKSEL TARİFLERE SADIK KALINIYOR

Van’daki tatlı ustaları, geleneksel tariflere bağlı kalarak ceviz, fıstık ve özel aromalarla zenginleştirdikleri güllacı titizlikle hazırlıyor. Tatlıcılar, Ramazan ayında güllaca olan talebin artığını belirterek, iftar sonrası hafif bir tatlı arayan vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiriyor.

GELENEĞİ KORUYAN TATLI USTALARI

İHA muhabirine konuşan tatlı ustası Orhan Çetiz, güllacın Ramazan’da iftar sonrası tercih edilen bir tatlı olduğunu vurguladı. Yoğun talepten dolayı siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirten Çetiz, “Günlük 20 ila 30 civarında tepsi güllaç üretimimiz oluyor. Dışarıda çikolatalı ve muhallebili yapanlar oluyor. Ancak biz güllacın geleneksel halini bozmuyoruz. Daha çok cevizli ve fıstıklı yapıyoruz. Ramazan dışında güllaç üretimimiz olmuyor. Daha çok sipariş olursa yaparız” dedi.