Van’da Sağanak Sebebiyle Sokaklar Su İçinde

SAĞANAK YAĞMURUN ETKİLERİ

VAN’DA ani şekilde başlayan sağanak yağmur, cadde ve sokakların göle dönmesine yol açtı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı. Akşam saatlerinde etkili olan bu sağanak, kentin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağmur, ilçenin bir çok noktasını suyla kapladı.

YAĞMURDA ZOR ANLAR

Yağış nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sürücüler, yolların su dolması sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti. Bu durum, günlük yaşam akışını bozdu ve birçok kişiyi olumsuz etkiledi.