Van’da Sağlık Çalışanları Evde Bakım Yapıyor

KIRSAL HASTALARA SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR

Van’ın Tuşba ilçesinde, sağlık çalışanları kırsalda yaşayan yaşlı, yatalak, kronik hastalığı olan ve ameliyat geçirmiş bireylere sağlık hizmeti ulaştırıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı doktorlar ve sağlık ekibi, kırsal bölgelerde yaşayan hastaların yardımına koşarak, onları evlerinde ziyaret ediyor. Bu sağlık ekibi, söz konusu bireylerin şeker ve tansiyon ölçümlerini yaparak sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

MOBİL SAĞLIK EKİBİ DEVREDE

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, “Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyoruz” diyerek bu hizmetin önemini vurguluyor. Sağlık çalışanlarının evlere sürekli olarak ziyarette bulunduğunu belirten Gümüş, “Mobil sağlık ekibimiz hastaneye gidemeyenleri ziyaret ederek, onlara sağlık hizmeti sunuyor. Bebekten yaşlılara kadar herkese sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık taramalarını gerçekleştiriyoruz. Hastalık teşhisi koyduğumuz hastaları hastaneye sevk ediyoruz.” şeklinde açıklama yapıyor.

HASTA ZİYARETLERİNDE ENGEL YOK

Doktor Selin Deniz ise, “Takipli, verileri olan hastalarımızın evlerine gittik. Tansiyon, şeker ölçümü yaptık. Şikayeti olan hastalarımızın evlerine gittik. Hastaları hastaneye yönlendirdik.” diyerek hastalara verilen önemden bahsediyor. Hasta yakınlarından Necmettin Berrin de ekibe teşekkür ederek, “Tansiyonum, şekerim var. Sağlık ekipleri muayene etti. Allah onlardan razı olsun.” ifadelerini dile getiriyor.