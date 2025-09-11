Haberler

Van’da Sahte Paralar Ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

PARADA SAHTECİLİK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Van’da gerçekleştirilen “Parada Sahtecilik” operasyonunda sahte olduğu düşünülen dövizler ve uyuşturucu madde yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

AÇIKLAMA VE YAKALANANLAR

Açıklamada, “Yapılan çalışmada, ‘Parada Sahtecilik (TCK Madde – 197)’ suçunun önlenmesi amacıyla bir araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen; 455 adet 100 ABD doları banknot, 6 adet 50 ABD doları banknot, 3 adet 50 euro banknot, 2 adet 20 euro banknot, 0,78 gram matamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir.” ifadesine yer verildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.