Van’da Sahte Paralar Ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

PARADA SAHTECİLİK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Van’da gerçekleştirilen “Parada Sahtecilik” operasyonunda sahte olduğu düşünülen dövizler ve uyuşturucu madde yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

AÇIKLAMA VE YAKALANANLAR

Açıklamada, “Yapılan çalışmada, ‘Parada Sahtecilik (TCK Madde – 197)’ suçunun önlenmesi amacıyla bir araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen; 455 adet 100 ABD doları banknot, 6 adet 50 ABD doları banknot, 3 adet 50 euro banknot, 2 adet 20 euro banknot, 0,78 gram matamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir.” ifadesine yer verildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bilgisi verildi.