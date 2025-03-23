Van’da Şair ve Yazarlar İftarında Buluştu

Ulusal Şair ve Yazar Kültür ve Sanat Derneği’ne üye şairler ve yazarlar iftar programında bir araya geldi. Van’da kültür, sanat ve edebiyat alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulunan bu sanatçılar, düzenlenen iftar etkinliğinde buluştu. Programda, 50 yılı aşkın bir süredir şiir ve kitap yazan, edebiyat dünyasına büyük katkılar sunmuş Müştehir Karakaya onurlandırıldı. Dernek başkanı Orhan Demirtaş, Karakaya’ya plaket takdim ederken, onun edebiyat alanındaki değerli katkıları ve sanata olan tutkusu üzerine vurgu yaptı.

AHDE VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinlikte ayrıca, derneğin geleneksel “Ahde Vefa” ödülleri de sahiplerini buldu. Murtaza Kamar ve yazar Sevgi Gülmez, uzun yıllardır sanata yaptıkları katkılar ve azimleriyle tanınan isimler olarak plaketle onurlandırıldı. Bu ödüller, derneğin geçmişe ve günümüzdeki sanatçılara duyduğu saygıyı ve takdiri bir kez daha gözler önüne serdi.

ETKİNLİĞİN KAPANIŞI VE GÖRÜŞLER

Programın kapanış konuşmasını Ulusal Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Orhan Demirtaş yaptı. Katılımcılara teşekkür eden Demirtaş, sanata ve edebiyata olan bağlılıklarının her geçen gün güçlendiğini belirtti. Van’da uzun yıllardır sanat ve edebiyat alanında eser üretmeye çalıştıklarını ifade eden Demirtaş, “Şiirlerimizle, türkülerimizle, aşıklarımızla kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda birçok dernek ve topluluk oluşturarak sanatseverleri bir arada tutmaya gayret ettik. Yeni yılda Ulusal Şair ve Yazar Kültür ve Sanat Derneği olarak çalışmalarımızı sürdürmeye karar verdik. Kurucu başkanımız Hamide Toprak Donmuş’tur. İnşallah etkinliklerimiz devam edecek ve kültürel bir dayanışma sağlayarak edebiyat dünyamıza hizmet edeceğiz” dedi. Programa Müştehir Karakaya, Murtaza Kamar, Orhan Demirtaş, Hakan Pütün, Aziz Saydut, Adnan Özkan, Ercan Ulutaş, Ahmet Zahiroğlu, Hüsamettin Ergül, Şevket Sulhan, Sevgi Gülmez, Selçuk Yılmaz, Eyüp Altun, Barış Kul, Yılmaz Şit, Şehvan Karakoyun, Rabia Bezir, Mehmet Fatih Yılmaz, Leyla Erdem, Muharrem Aktaş, Ümmühan Bediaağlu gibi pek çok şair ve yazar katıldı. İftar programı, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.