Van’da Sazlık Alandaki Yangın Korkuttu

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDAKİ TEHLİKE

Van’ın Gevaş ilçesinde, Van Gölü sahilindeki sazlık alanda çıkan yangın, bölgedeki insanlar için büyük bir korku yarattı. Göründü Köyü’nde meydana gelen yangında, sazlıkların yanmasıyla birlikte binlerce kuş ve diğer canlıların hayatı tehdit altına girdi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması amacıyla da acil önlemler alındı. Birçok kuş türüne yaşam alanı sunan Göründü Sulak Alanı’ndaki yangın, belirlenemeyen bir nedenle başladı ve söndürme çalışmaları hemen başlatıldı.

DUMANLARIN GÖRÜNMESİ ÜZERİNE MÜDAHALE

Van Gölü’nün yakınlarındaki sazlıkta dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu ihbar ile birlikte bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramasını engellemek için hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangın, onlarca kuş türünün barındığı sazlık alanı büyük ölçüde tahrip etti. İtfaiye ekipleri, kontrol altına almak için var gücüyle çalışmalara devam ediyor.

ÇEVRESEL SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuya dair Van Çevre Derneği Başkanı Ali Kalçık, “Her sene yaşadığımız vahşeti bu sene yine yaşamış olduk. Bugün yine başlamış olan Dilkaya ve Göründü sazlıklarının yakılması gerçekten bir evlat acısı kadar acı veren durumdur. Ama maalesef yetkililerin ve ilgililerin pekte umurunda değildir. Burada bir çağrıda bulunuyorum. Parayla pullan alamayacağımız bu kadar değerli varlıklarımıza, yol yapılmasına, imara açılmasına, tarım alanı veya herhangi bir amaca açılmasına asla müsaade edilmemelidir.” ifadelerini kullandı. Kalçık, bu durumun çevreye vereceği zararları dile getiriyor ve bu değerlerin korunması gerektiğini vurguluyor.

VATANDAŞLARA HASSASİYET ÇAĞRISI

Ayrıca, “Bu bölgeye yapılmış en büyük zarardır. Bu bağlamda yetkililere bir daha çağrı yapıyoruz. Bu kadar önemli bir değerimizi göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. Buradaki bütün vatandaşların bu hassasiyetle olmaları gerekiyor. Doğaya ve eko kırım suçu işleyenlerin de ciddi şekilde cezalandırılıp caydırıcı özellikler olması ve bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor.” şeklinde ifadelerle vatandaşların doğaya duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çiziyor.