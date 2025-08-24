Van’da Silah Ve Fişek Ele Geçirildi

JANDARMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA SİLAH VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Van’da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çeşitli silahlar ve fişekler ele geçiriyor. Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarına karşı 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bulgular elde etti. Bu operasyonlar neticesinde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 57 adet tabanca fişeği, 221 adet fişek ve 8 adet şarjör ortaya çıkarıldı.

GÖZALTILAR VE TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Elde edilen bu deliller sonrası 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor. Bu tür çalışmalar, güvenliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip.