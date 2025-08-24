Haberler

Van’da Silah Ve Fişek Ele Geçirildi

JANDARMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA SİLAH VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Van’da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çeşitli silahlar ve fişekler ele geçiriyor. Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçlarına karşı 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bulgular elde etti. Bu operasyonlar neticesinde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 57 adet tabanca fişeği, 221 adet fişek ve 8 adet şarjör ortaya çıkarıldı.

GÖZALTILAR VE TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Elde edilen bu deliller sonrası 3 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat işlemleri devam ediyor. Bu tür çalışmalar, güvenliğin sağlanması açısından büyük bir öneme sahip.

ÖNEMLİ

Haberler

Esenyurt’ta Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Esenyurt'ta bir otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
Haberler

Kastamonu’da 16 yaşındaki çocuk öldü

Kastamonu'da bir otomobilin çarptığı 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, hastanede tedavi edilemeyerek hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi defnedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.