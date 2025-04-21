Van’da Su Arızası Onarım Çalışmaları Sürüyor

İÇME SUYU HATTI ARIZALARI İÇİN ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, içme suyu hattında yaşanan arızaların onarımı için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, kente içme suyu sağlayan Bejingir kaynağından gelen 1500’lük isale hattındaki arızaların giderilmesine yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

ARIZALARIN GİDERİLMESİ İÇİN EMEK HARCIYORLAR

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, isale hattında tespit ettikleri arızaları onarmak için yoğun şekilde mesai yapıyor. Ekiplerin, belirlenen tarihten önce arızaları onararak su kesintisini sona erdirmek için hedef belirlediği ifade ediliyor.