Van’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONLARIYLA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Van’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda tarihi eser niteliği taşıyan birçok eser ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı, 11-17 Ağustos tarihleri arasında tarihi eser kaçakçılığına yönelik iki ayrı olayda bu işlemleri gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER VE MALZEMELER

Yapılan aramalarda 4 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke, 2 adet yüzük, 8 adet obje, 3 adet dedektör, 1 adet kürek ve 1 adet keser bulundu. Bu eserler, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Karşıyaka, Yeni Formalarını Tanıttı

Karşıyaka, yeni sezon formalarını futbol, basketbol ve voleybolda tanıttı. Futbol takımının özel forması, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a ithaf edildi.
Bein Sports Canlı Maç İzle!

Bein Sports'un canlı maç yayınlarını takip etmek isteyenler, telefon ve bilgisayarlarıyla kesintisiz erişim sağlayabilirler. 18 Ağustos 2025 için yayın kaynakları araştırılmakta.

