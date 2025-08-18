Van’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

JANDARMA OPERASYONLARIYLA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Van’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda tarihi eser niteliği taşıyan birçok eser ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığı, 11-17 Ağustos tarihleri arasında tarihi eser kaçakçılığına yönelik iki ayrı olayda bu işlemleri gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER VE MALZEMELER

Yapılan aramalarda 4 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke, 2 adet yüzük, 8 adet obje, 3 adet dedektör, 1 adet kürek ve 1 adet keser bulundu. Bu eserler, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.