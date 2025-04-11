Haberler

Van’da Tekbir Cuması Gerçekleşti

ETKİNLİĞİN DAVETİ

Filistin Alimler Birliği’nin çağrısıyla tüm dünyada gerçekleştirilen “Tekbir Cuması” etkinliği çerçevesinde, Van’da yüzlerce kişi tekbir getirdi. Van Filistine Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen bu programa çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

GÜÇLÜ BİR BİRLİK GÖSTERİSİ

Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, Gazze’deki zulme karşı tekbir getirerek duygu ve düşüncelerini ifade etti. Katılımcılar ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı ve salavatlar okudu. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından, vatandaşlar Gazze için dualar etti. Programda yapılan konuşmalarda, Gazze’deki direnişe destek verildiği vurgulanırken, zulme karşı birlik çağrısı yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsunspor Puanlara İhtiyaç Duyuyor

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası acil puan ihtiyacını dile getirirken, defansif performanslarının iyi olduğunu ama şanssız bir gol yediklerini ifade etti.
Haberler

Günlük Burç Yorumları İpuçları Sunuyor.

14 Nisan burç yorumları, Oğlak, Kova, Başak ve Terazi gibi burçların aşk, kariyer ve sağlık konularındaki gelişmelerini açıkladı. Günlük, haftalık ve aylık burç tahminleri araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.