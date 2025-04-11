Van’da Tekbir Cuması Gerçekleşti

ETKİNLİĞİN DAVETİ

Filistin Alimler Birliği’nin çağrısıyla tüm dünyada gerçekleştirilen “Tekbir Cuması” etkinliği çerçevesinde, Van’da yüzlerce kişi tekbir getirdi. Van Filistine Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen bu programa çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

GÜÇLÜ BİR BİRLİK GÖSTERİSİ

Beşyol Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, Gazze’deki zulme karşı tekbir getirerek duygu ve düşüncelerini ifade etti. Katılımcılar ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı ve salavatlar okudu. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından, vatandaşlar Gazze için dualar etti. Programda yapılan konuşmalarda, Gazze’deki direnişe destek verildiği vurgulanırken, zulme karşı birlik çağrısı yapıldı.