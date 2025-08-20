Haberler

Van’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

KAZA ANINI İÇEREN TRAFİK OLAYI

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşanan bir trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, kaza gece saat 01.10 civarında İkinisan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halindeki belirtilmemiş plakalı bir otomobil, yol kenarında park halinde duran başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar sonrasında olay yerine ambulans ile polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabının erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Haberler

Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 93 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve keyif almakta buluyor, hayat hikayesini ve alışkanlıklarını aktarıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.