Van’da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

TRAFFİK KAZASI AÇIKLAMASI

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Bu feci kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre kaza, Van-Erciş karayolunun Karahan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE GELECEN YARDIM EKİPLERİ

Kaza sonrası ilgili birimlere haber verildi ve bölgeye hızlıca ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralanan kişiler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Merkezi’ne aktarılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.