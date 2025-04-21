Van’da Trafik Kazası 3 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN İPEKYOLU DISTRICT

Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Hafiziye Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Ş.İ. yönetimindeki 01 AYK 621 plakalı otomobil, duvara çarparak kaza yaptı.

EMERGENCY RESPONSE TEAMS DISPATCHED

Kaza sonrası olay yerine ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldığı bildirildi.