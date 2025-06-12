Haberler

Van’da Trafik Kazası, Çocuk Yaralandı

ÇOCUĞUN AĞIR YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI

Van’da devam eden çevre yolu inşaatı alanında meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında oynayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Olay, 2 Haziran günü öğle saatlerinde Memur-Sen TOKİ civarında gerçekleşti.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, ÇOCUK KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yol kenarında bulunan Y.T. adlı 9 yaşındaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olan çocuk, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerle hayati tehlikeyi atlatan Y.T., hastanede servise alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların çarpışması ve çocuğa çarpma anı net bir şekilde görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Saldırısı Tahran’da Görüldü

İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
Haberler

İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.