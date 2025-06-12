Van’da Trafik Kazası, Çocuk Yaralandı

ÇOCUĞUN AĞIR YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI

Van’da devam eden çevre yolu inşaatı alanında meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında oynayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Olay, 2 Haziran günü öğle saatlerinde Memur-Sen TOKİ civarında gerçekleşti.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI, ÇOCUK KAZA YAPTI

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yol kenarında bulunan Y.T. adlı 9 yaşındaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olan çocuk, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerle hayati tehlikeyi atlatan Y.T., hastanede servise alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların çarpışması ve çocuğa çarpma anı net bir şekilde görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.