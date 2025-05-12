Haberler

Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONUNDA BÜYÜK BAŞARI

Van’da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda toplam 147 kilo 813 gram uyuşturucu madde ve 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolama faaliyetlerini sürdüren şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 16 kilo esrar, 125 kilo 800 gram eroin, 6 kilo 13 gram metamfetamin ve 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir” denildi. Yapılan operasyonlar sonucunda elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Afrikalı İş İnsanları Abidjan’da Toplandı

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen 12. Afrika CEO Forumu'na 75'ten fazla ülkeden 2000'den fazla katılımcı iştirak etti. Forum, kıtanın ekonomik dönüşümü ve özel sektörün rolünü ele aldı.
Haberler

Yeşilay Yalova Şubesi Ziyareti Gerçekleştirildi

Yeşilay Yalova Şubesi’nin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova'da önemli isimlere nezaket ziyaretinde bulunarak bağımlılıkla mücadele projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.