Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONUNDA BÜYÜK BAŞARI

Van’da gerçekleştirilen polis operasyonları sonucunda toplam 147 kilo 813 gram uyuşturucu madde ve 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolama faaliyetlerini sürdüren şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 16 kilo esrar, 125 kilo 800 gram eroin, 6 kilo 13 gram metamfetamin ve 32 bin 545 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir” denildi. Yapılan operasyonlar sonucunda elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.