Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 34 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SONUCU GÖZALTILAR

Van’da gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen bu operasyonlar, 29 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanları kapsadı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDESİ MİKTARLARI

Yapılan çalışmalarda 35,83 gram esrar, 26,41 gram sentetik uyuşturucu, 6,84 gram skunk, 9,20 gram eroin, 5,03 gram sentetik kannabinoid ve 1,14 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 5’i uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ya da uyuşturucu madde nakletmek suçlamasıyla, 29’u ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işleme tabi tutuldu.

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir'de 5 Eylül'de çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor.

