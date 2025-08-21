Haberler

Van’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Van’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini sürdürenler ile sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

YAPILAN WORKSHOPS VE ELDE EDİLEN MADDENLER

8-21 Ağustos tarihleri arasında gençlerin sıkça bulunduğu bölgelerde yapılan operasyonlarda toplamda 647,61 gram esrar, 384,4 gram sentetik kannobinoid, 62,45 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hapı, 12 uyuşturucu hap ve 107,46 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 10’u hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan, 45’i de “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

ÖNEMLİ

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

