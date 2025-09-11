Haberler

VAN’da Uyuşturucu Ve Sahte Doviz Yakalandı

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

VAN’da polisin durdurduğu araçta sahte döviz ve uyuşturucu ile yakalanan iki kişi, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte döviz getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen plakalı otomobil teknik takibe alındıktan sonra durdurularak arama yapıldı.

YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik dedektör köpekle yapılan arama sırasında, 455 adedi sahte 100 dolarlık banknot, 6 adedi sahte 50 dolarlık banknot, 3 adet 50 avro ve 2 adet 20 avro olarak sahte banknotlar ile birlikte 0,78 gram metanfetamin bulundu. Elde edilen bulgular sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

