Van’da Video EEG Birimi Açıldı

VAN’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Van’da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nörolojik tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir gelişme sunarak “Video EEG Monitörizasyon” birimini hizmete açtı. Bu yeni tesis, özellikle nöbetlerin izlenmesi ve beyin elektriksel aktivitelerinin detaylı incelemesi açısından büyük önem taşıyor. Uzman hekim kadrosu eşliğinde sunulacak ileri tetkikler, tanı sürecini hızlandıracak ve tedavi planlamasında önemli destek sağlayacak. Bu birim sayesinde, epilepsi gibi çeşitli nörolojik hastalıkların teşhisinde daha hızlı ve doğru değerlendirmeler yapılabilecek. Daha önce sadece büyük şehirlerde sunulan bu ileri tetkik, artık Van’da da uygulanabilir hale geldi. Bu sayede benzer sorunlar yaşayan hastalar, diğer illere sevk edilmek zorunda kalmadan kendi şehirlerinde teşhis ve tedavi imkanı buluyor.

HASTALAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Video EEG’nin hastanede sağlanmış olmasının önemi üzerinde durdu. Hastaların tedavi için uzak illere gitmelerine gerek kalmayacak. Sarıkaya, “Yönetim anlayışımızda iki temel ilke var. Birincisi, hastaların uzak illere sevk edilmesini gerektirecek tüm eksikleri gidermek; ikincisi ise hekimlerimizin tanı süreçlerini güçlendirecek imkanlar sunmaktır. Bu tetkik, bayılma ve nöbet ayrımında büyük önem taşıyor. Birçok hastalık, bu tür şikayetlere yol açabiliyor. EEG’ye yansıyan belirtileri ayırt edebilmek için hastanın beyin dalgaları eş zamanlı olarak video görüntüleri ile kayıt altına alınıyor. Kayıtlar, şüpheli durumlar sırasında izlenerek tanıya ulaşılıyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

EPİLEPSİ TANISINDA ÖNEMLİ ADIM

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayvaz Yeler, hastaneye kazandırılan bu cihazın birçok fayda sağlayacağını belirtti. Yeler, “Gerçek nöbet ile yalancı nöbet ayrımında, uzun süre tanı konulamayan vakaların netleştirilmesinde büyük katkı sunacaktır. Yalancı nöbet tanısı almış, ancak başka sorunları olan hastaların da doğru şekilde teşhis edilmesine yardımcı olacaktır” dedi. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kiraz ise, epilepsinin halk arasında “sara hastalığı” olarak bilindiğini, toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görüldüğünü belirtti. Kiraz, “Epilepsi tanısı bazen psikojen nöbetlerle karışabiliyor. Bu nedenle uzun süreli Video EEG Monitorizasyonu ile daha doğru tanılar yapabiliyoruz. Dirençli epilepsi hastaları için epilepsi cerrahisi gerekebiliyor ve Video EEG bu süreçte önemli katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

VIDEO EEG MONİTÖRİZASYONUNUN FAYDALARI

Nöroloji Uzmanı Dr. Muhammet Okay Örün, hastanede Video EEG Monitörizasyon Odası kurulduğunu ifade ederek, “Bu odada hastalarımıza saatlik, günlük ya da gerektiğinde birkaç haftalık Video EEG çekimleri yapılabilmektedir. Hastaların başına yerleştirilen elektrotlarla beyin aktiviteleri kaydedilirken aynı anda video görüntüleri de alınmaktadır. Bu yöntem sayesinde epileptik odaklar tespit edilebilmektedir. Amacımız, bu ünite aracılığıyla epilepsi tanısını kesinleştirmektir” dedi.