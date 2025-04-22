Van’da Video EEG Monitörizasyon Hizmeti Başladı

VAN’DA BİM BİRİMİ HİZMETE SUNULDU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, nörolojik tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir gelişmeye imza atarak “Video EEG Monitörizasyon” birimini faaliyete geçirdi. Bu yeni birim, özellikle nöbetlerin izlenmesi ve beyin elektriksel aktivitelerinin derinlemesine analizi açısından büyük bir misyon üstleniyor. Uzman hekimlerin eşliğinde yapılacak ileri tetkikler, tanı sürecini hızlandıracak ve tedavi planlamalarına katkı sağlayacak. Bu birim sayesinde özellikle epilepsi gibi nörolojik hastalıkların tanısında daha hızlı, isabetli ve kapsamlı değerlendirme imkanı sunuluyor. Daha önce sadece büyük şehirlerde yapılabilen bu tetkikler, artık Van’da da gerçekleştirilir hale geldi. Böylelikle hastalar, benzer sorunlarla başka illere sevk edilmesine gerek kalmadan, kendi şehirlerinde teşhis ve tedavi olanağına sahip oldu.

BAYILMA VE NÖBET AYRIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR YÖNTEM

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Video EEG’nin hastanede hizmete girmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Hastaların tanı için uzak illere gitmelerine gerek kalmayacağını belirten Sarıkaya, “Yönetim anlayışımızda iki temel ilke var. Birincisi, hastaların uzak illere sevk edilmesini gerektirecek tüm eksikleri gidermek; ikincisi ise hekimlerimizin tanı sürecinde, ayırıcı tanılarda ellerini güçlendirecek her türlü imkanı sağlamaktır. Bu tetkik, özellikle bayılma ve nöbet ayrımının yapılamadığı hastalar için büyük önem taşıyor. Çünkü bu tür şikayetlere yol açan pek çok hastalık bulunmakta; kalp hastalıkları, psikolojik hastalıklar ve nörolojik hastalıklar gibi. Bazen bu hastalıkların EEG’ye yansıyan belirtileri oluyor. Ayırt edebilmek için bu yöntemde hastanın beyin dalgaları kaydedilirken eş zamanlı olarak video ile görüntü kaydı da yapılıyor. Sonrasında bu kayıtlar, şüpheli anların yaşandığı saatlerde izlenerek hastanın davranışları ve değişimleri analiz edilerek tanıya ulaşmaya çalışılıyor. Uzun zamandır bu konuyla ilgili yoğun çaba harcayan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

HASTALARIN DOĞRU TEŞHİSİ İÇİN BAŞARILI BİR ARAÇ

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayvaz Yeler, yeni cihazın birçok fayda sağlayacağını dile getirdi. “Gerçek nöbet ile yalancı nöbet ayrımını yapmakta, uzun süre tanı konulamayan ya da aileler tarafından fark edilen vakaların netleştirilmesinde büyük katkı sunacaktır. Aynı zamanda yalancı nöbet tanısı almış ancak başka bir durumu olan hastaların doğru bir şekilde teşhis edilmesine yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kiraz, epilepsinin halk arasında “sara hastalığı” olarak bilindiğini belirtti. “Bu nörolojik hastalık, vücutta titreme ve bilinç değişikliği ile karakterizedir. Toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görülmektedir. Epilepsi tanısı, bazen psikojen nöbetlerle karışabildiği için koymak zorlaşabiliyor. Bu nedenle hastalara uzun süreli Video EEG Monitörizasyonu yapılması, daha doğru tanı konulmasını sağlıyor. Video EEG’nin amacı; hastayı saatlerce, hatta günlerce izleyerek doğru tanıyı koyabilmektir. Dirençli epilepsi hastaları için bazen epilepsi cerrahisi gerekebiliyor. Dolayısıyla Video EEG bu süreçte bizlere önemli katkılar sağlıyor” diye ekledi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Muhammet Okay Örün, hastanede Video EEG Monitörizasyon Odası kurulduğunu belirtti. “Bu odada hastalarımıza saatlik, günlük, hatta gerektiğinde bir hafta veya daha uzun süren Video EEG çekimleri yapılabiliyor. Hastaların başına yerleştirilen elektrotlarla beyin aktiviteleri kaydedilirken, aynı anda video görüntüleri de alınıyor. Bu yöntem ile epileptik odaklar tespit edilebiliyor. Amacımız, bu ünite aracılığıyla epilepsi tanısını kesinleştirmek” dedi.