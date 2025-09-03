Haberler

Van’da Yangın, 700 Bağ Ot Zarar Gördü

İLÇEDE YANGIN ÇIKTI

Van’ın Özalp ilçesinde meydana gelen yangın, 3 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Olay, ilçenin Oymaklı Mahallesi’ndeki Oktay Kazan’a ait ot ve saman yığınının belirsiz bir sebepten ateş almasıyla başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın haberinin alınmasının ardından jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. İş makinelerinin desteğiyle yapılan yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 700 bağ ot ve 7 ton saman kül oldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

