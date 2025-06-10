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Van’da yaralı toy kuşu tedavi ediliyor

Muş’ta Yaralı Kuşun Tedavi Süreci

Muş’ ta ateşli silahla yaralanmış olan yakalı toy kuşu, tedavi sürecine Van’ da devam ediliyor. Geçen ay Muş’ ta kanadından vurulmuş halde bulunan bu kuş, nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alıyor. Muş’ ta yaralı halde bulunan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi’ ne götürüldü.

Yaban Hayvanlarının Korunması

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ nde yapılan tedavi süreci, merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve öğrencileri tarafından yürütülüyor. Tedavinin tamamlanması ile birlikte kuş, doğal yaşam alanına tekrar salınacak. Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yaban hayvanlarının doğaya dönmesi ve ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde açıklama yaparak, toy kuşunun Muş’ta yaralı halde bulunduğunu belirtti.

Tedavi Aşamaları ve Sonuçları

Kuşun yoğun bakım ve iç muayenesi gerçekleştirildi. Radyolojik muayenede herhangi bir saçma tanesine rastlanmadığı belirtildi. Ancak kanadında açık bir yara olduğu, bu yaranın büyük ihtimalle ateşli silah yaralanmasına bağlı meydana geldiği ifade edildi. İlk tedavi uygulandıktan sonra ikinci aşamaya geçileceği, ardından hayvan stabil bir hale geldiğinde üçüncü aşamanın başlayacağı vurgulandı. Üçüncü aşama gerçekleştiğinde, kuşun büyük bir ihtimalle bu ayın sonunda Muş ovasındaki doğal ortamına döneceği aktarıldı.

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