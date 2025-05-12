Van’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

DÜZENLENEN OPERASYONUN DETAYLARI

Van’da gerçekleştirilen “yasa dışı bahis” operasyonunda 4 kişi tutuklandı ve 29 kişiye toplamda 2.3 milyon TL para cezası uygulandı. Van Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aracılığıyla “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçu nedeniyle iki ayrı operasyon yürüttüğünü açıkladı.

Operasyonlar sonucunda 22 kişi yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 4 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şahısların ikametlerinde gerçekleşen aramalarda 10 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 24 adet sim kart ele geçirildi.

CEZAİ DURUM VE PARA CEZALARI

Ayrıca, yasa dışı bahis platformları aracılığıyla bahis oynadığı belirlenen 29 kişiye toplam 2.385.076 TL tutarında para cezası verildi. Bu durum, Van’da yasadışı bahis ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.