Van’da Yaz İçin Mangal Hazırlıkları Başladı

YAZ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına yönelmeye başladı. Bununla birlikte, kentin önemli tarihi çarşılarından biri olan Sobacılar Çarşısı’nda mangal ve semaver üretiminde de hareketlilik gözlemleniyor. Hafta sonları Van Gölü sahilinde yoğunluk oluşturan insanlarla birlikte, mangal yapıp semaver çayı içerek doğanın keyfini çıkarmak isteyenler, piknik hazırlıkları için sobacılara akın ediyor.

ÜRETİMDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Kış aylarında soba üretimi ve tamiratı ile geçimini sağlayan çarşı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte mangal ve semaver üretimine yöneldi. Gelen talebin artmasıyla birlikte esnaf, yoğun bir mesai içerisine girmiş durumda. Çarşıdaki esnaf, özellikle el yapımı semaver ve mangallara olan ilginin yüksek olduğunu vurguluyor ve yaz sezonunda satışların daha da artacağını bekliyor.

ESNAFTA KÜÇÜK BİR İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

İmalatçı Ferdi Akcan, kış sezonu boyunca soba imalatı yaptıklarını hatırlatıyor. Havaların ısınmasıyla mangal ve semaver üretimine geçtiklerini belirten Akcan, “Hem kendi üretimimiz olan mangallar var hem de hazır gelenler var. Günlük 50 civarında mangal ve 10 adet de semaver üretimimiz oluyor. Yoğunluğumuz henüz başladı. İleride hava sıcaklıklarının artmasıyla daha iyi satış bekliyoruz,” şeklinde konuştu.