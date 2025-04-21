Van’da Yeni Video EEG Birimi Açıldı

VAN’DA YENİ BİR HİZMET AĞI OLUŞTU

Van’da önemli bir gelişme olarak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Video EEG Monitörizasyon” birimini faaliyete geçirdi. Bu yeni birim, nörolojik hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde, özellikle nöbetlerin gözlemlenmesi ve beyin elektriksel aktivitelerinin incelenmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirilecek bu ileri tetkik, tanı sürecini hızlandıracak ve tedavi planlamasını önemli ölçüde destekleyecek. Böylece, epilepsi gibi çeşitli nörolojik hastalıkların tanısında daha hızlı ve kapsamlı değerlendirmeler yapılması mümkün hale geliyor. Daha önce yalnızca büyük sağlık merkezlerinde uygulanan bu tetkik, şu an Van’da da gerçekleştirilebilir durumda.

BAYILMA VE NÖBET AYRIMI ÖNEM KAZANDI

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yeni Video EEG hizmetinin hastalara büyük kolaylıklar sunacağını ifade etti. Hastaların tetkik için uzak yerlerdeki sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmayacağını belirten Sarıkaya, “Yönetim anlayışımızda iki temel ilke var. Birincisi, hastaların uzak illere sevk edilmesini gerektirecek tüm eksikleri gidermek; ikincisi ise hekimlerimizin tanı sürecinde, ayırıcı tanılarda ellerini güçlendirecek her türlü imkanı sağlamaktır.” dedi. Bu tetkikin, bayılma ve nöbet ayrımını gerçekleştiremediği durumlarda büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Hastaların beyin dalgalarının kaydedilmesinin yanı sıra, video görüntüleme de yapılmasının tanı sürecinde fayda sağladığını ifade etti.

DOĞRU TEŞHİS İÇİN KATKILAR SUNUYOR

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayvaz Yeler, hastaneye kazandırılan cihazın önemli avantajlar sağlayacağını vurguladı. “Gerçek nöbet ile yalancı nöbet ayrımının yapılmasında büyük katkı sunacaktır.” diyen Yeler, uzun süre tanı alamayan vakaların netleştirilmesinde de yardımcı olacağını belirtti. Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kiraz, “Epilepsinin toplumda yaklaşık yüzde 1 oranında görüldüğünü” ve tanının zorlaşabildiğini dile getirdi. Bu durumun üstesinden gelmek için uzun süreli Video EEG Monitorizasyonu yapılmasının gerekliliğini ifade etti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Muhammet Okay Örün ise kurulan Video EEG Monitörizasyon Odası hakkında bilgi vererek, “Hastalarımıza saatlik, günlük, hatta birkaç hafta süren Video EEG çekimleri yapılabilmektedir.” şeklinde konuştu. Bu yöntem sayesinde epileptik odakların tespit edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.