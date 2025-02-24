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Van’da Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

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SOĞUK HAVA ETKİSİ

Van’da hava sıcaklıkları, sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düşerek, yoğun kar yağışını beraberinde getirdi. Beyaz bir örtüyle kaplanan şehir, vatandaşlar ve sürücüler için zorluklar yaratıyor. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle, Van’a planlanan Ankara ve İstanbul uçuşları iptal edildi.

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve çevresinde aralıklı kar yağışının devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

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