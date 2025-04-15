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Van’da Yürüyüş Yapıldı, Tepki Gösterildi

YÜRÜYÜŞ VE KATILIM

Van’da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tepki göstermek amacıyla “Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü” düzenlendi. Van Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen bu yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Meydanı’nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları, meşale ve dövizlerle sloganlar atarak yürüyüşe geçti ve Hazreti Ömer Camii’ne kadar ilerledi.

GENEL BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Yürüyüşün ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Yalçın, “Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, dünyanın bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini” vurguladı. “Gazze’de olan bitenlerden rahatsız olanlar meydana çıktı” ifadesini kullanan Genel Başkan, “Gazze’deki bebeklerin ve yüreği yanan anne ve babalar için toplandıklarını” söyledi. Ayrıca, Yalçın, “Filistin’in sesini duyurmak için meydanlardan çekilmeyeceklerini” kaydetti. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

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